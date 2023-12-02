Учёные заявили, что пластик и бытовая химия приводят к эпидемии ожирения

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Химические веществ в предметах, окружающих человека, влияют на организм. Они приводят к набору веса. По данным ВОЗ, даже активный образ жизни не всегда помогает избежать ожирения. Диеты в развитых странах по-прежнему основываются на употреблении определённых продуктов и отказе от других. В новых исследованиях пришли к выводу, что на увеличение веса и ожирение влияют не только сами продукты питания, но и химические вещества, содержащиеся в посуде и бытовой химии. Оказалось, что составляющие в посуде и упаковке могут способствовать накоплению жировых клеток в организме.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Один из таких химических веществ, диэтилгексилфталат, был обнаружен в широко используемых пластиковых изделиях. Опыты на мышах показали, что этот пластификатор может вести к ожирению. Такие вещества известны как "вечные загрязнители", так как они остаются в почве навсегда после проникновения.