Химические веществ в предметах, окружающих человека, влияют на организм. Они приводят к набору веса. По данным ВОЗ, даже активный образ жизни не всегда помогает избежать ожирения. Диеты в развитых странах по-прежнему основываются на употреблении определённых продуктов и отказе от других. В новых исследованиях пришли к выводу, что на увеличение веса и ожирение влияют не только сами продукты питания, но и химические вещества, содержащиеся в посуде и бытовой химии. Оказалось, что составляющие в посуде и упаковке могут способствовать накоплению жировых клеток в организме.
Один из таких химических веществ, диэтилгексилфталат, был обнаружен в широко используемых пластиковых изделиях. Опыты на мышах показали, что этот пластификатор может вести к ожирению. Такие вещества известны как "вечные загрязнители", так как они остаются в почве навсегда после проникновения.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.