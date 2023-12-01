Эксперты раскрыли причину отсутствия детских воспоминаний у людей

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В раннем детстве у человека мозг не способен формировать сложные нейронные структуры, которые известны как воспоминания. Это происходит из-за незрелости коры головного мозга и гиппокампа, сообщили профессора психологии Патрисия Бауэр и Нора Ньюкомб порталу Live Science.

КАК РАБОТАЕТ ДЕТСКАЯ ПАМЯТЬ И ЧТО РЕБЕНОК ЗАПОМНИТ ИЗ СВОЕГО ДЕТСТВА | Детские воспоминания

Патрисия Бауэр из Университета Эмори (США) пояснила, что у детей уже есть развитая семантическая память, позволяющая им связывать определенные слова или действия с будущим результатом. Однако только после достижения двухлетнего возраста у мозга ребенка появляется способность объединять отдельные детали конкретных событий в сложные нейронные структуры и создавать цельное воспоминание. Этот процесс связан с зрелостью коры больших полушарий. По словам Бауэр, обработка звуковой памяти происходит в боковых областях мозга, а зрительная память контролируется задней частью. Для объединения всех частей воспоминания в единое целое активируется гиппокамп, что является частью работы эпизодической памяти.

Профессор психологии из Университета Темпл в Филадельфии Нора Ньюкомб добавила, что использование эпизодической памяти для детей до двух-четырех лет представляет собой слишком сложную задачу. Кроме того, это может отвлекать от усвоения семантических знаний, необходимых для повседневной жизни.