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Ученые выяснили, что мозг одиночек не отличает реальных и вымышленных людей

1:34
Наука

Ученые из Огайского университета обнаружили, что у одиноких людей в мозге стираются границы между реальными людьми и вымышленными персонажами.

Ученые выяснили, что мозг одиночек не отличает реальных и вымышленных людей
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Работа, проведенная учеными Тимоти Брумом и Диланом Вагнером из Дартмутского колледжа и университета Огайо, опубликована в журнале Cerebral Cortex.

Эксперимент включал в себя 19 поклонников "Игры престолов", которые отвечали на вопросы, касающиеся личных характеристик девяти реальных знакомых и девяти персонажей сериала. С использованием функциональной магнитно-резонансной томографии ученые изучили активность медиальной префронтальной коры, отвечающей за оценку себя и других людей.

Участниками эксперимента стали 19 поклонников сериала HBO "Игра престолов". Им был задан ряд вопросов, после чего ученые проанализировали активность их мозга. Выбор был обусловлен разнообразием персонажей в данном сериале. Исследование проводилось в 2017 году, когда был выпущен седьмой сезон. На тот момент все участники эксперимента просмотрели 60 эпизодов сериала.

Оказалось, что одинокие люди могут развивать более глубокую эмоциональную привязанность к героям книг и сериалов. Ученые также пришли к выводу, что одиночки мыслят о своих любимых персонажах почти так же, как о реальных друзьях. Подобная тенденция проявляется даже у менее одиноких участников эксперимента.

Тренировки в уме: мозг не различает разницу между воображением и реальностью
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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