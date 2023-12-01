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Ученые нашли связь аритмии и грамматических ошибок

1:15
Наука

Британские ученые в области нейролингвистики провели исследование, изучая физиологические реакции людей на грамматические ошибки в речи.

Ученые нашли связь аритмии и грамматических ошибок
Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Их исследование показало, что неверное построение слов и их комбинации отрицательно сказываются на сердечном ритме. Об этом информирует научный журнал Journal of Neurolinguistics (JNL).

В эксперименте принимали участие 41 человек, носители английского языка, возрастом от 18 до 44 лет. Участники имели различные уровни образования, знания иностранных языков, и не сталкивались с проблемами сердечного характера.

Испытуемые прослушивали 40 коротких интервью на английском языке, в которых были преднамеренно внесены грамматические ошибки, такие как неправильное использование артиклей. Плотность ошибок в тексте колебалась от 18 до 56 процентов.

По результатам эксперимента ученые обнаружили, что восприятие речи с грамматическими ошибками существенно снижает сердечный ритм.

Это исследование подтверждает идею о том, что когнитивная деятельность может физически проявляться в организме.

5 ошибок в лечении аритмии
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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