Ученые нашли связь аритмии и грамматических ошибок

Британские ученые в области нейролингвистики провели исследование, изучая физиологические реакции людей на грамматические ошибки в речи.
Их исследование показало, что неверное построение слов и их комбинации отрицательно сказываются на сердечном ритме. Об этом информирует научный журнал Journal of Neurolinguistics (JNL).
В эксперименте принимали участие 41 человек, носители английского языка, возрастом от 18 до 44 лет. Участники имели различные уровни образования, знания иностранных языков, и не сталкивались с проблемами сердечного характера.
Испытуемые прослушивали 40 коротких интервью на английском языке, в которых были преднамеренно внесены грамматические ошибки, такие как неправильное использование артиклей. Плотность ошибок в тексте колебалась от 18 до 56 процентов.
По результатам эксперимента ученые обнаружили, что восприятие речи с грамматическими ошибками существенно снижает сердечный ритм.
Это исследование подтверждает идею о том, что когнитивная деятельность может физически проявляться в организме.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.