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Украденные останки аборигенов и тасманских тигров были найдены викторианским натуралистом, грабившим могилы

4:38
Наука

Главным натуралистом, действовавшим под британским владычеством в Тасмании, оказался не квалифицированный натуралист, а юрист, который занимался торговлей украденными останками аборигенов вместе с шкурами тасманских тигров в целях научного престижа. Это следует из нового исследования.

Украденные останки аборигенов и тасманских тигров были найдены викторианским натуралистом, грабившим могилы
Фото: openverse by nicolas.boullosa is licensed under CC BY 2.0

Мортон Олпорт, английский натуралист XIX века, проживавший в столице Тасмании Хобарте, достиг своих научных успехов, грабя могилы человеческих тел и отправляя их в европейские университеты вместе с останками тасманских тигров, вымерших животных, также известных как тилацины (Thylacinus cynocephalus).

Деятельность Олпорта, включая увечье тел аборигенов для подтверждения псевдонаучных теорий превосходства белых, совпала с геноцидом аборигенов и истреблением тасманских тигров, вымерших в 1936 году. Исследование, основанное на архивных письмах Олпорта, найденных в Государственной библиотеке Тасмании, было опубликовано 29 ноября в журнале Archives of Natural History.

"Теперь мы видим, что Олпорт отправил в Европу больше образцов тилацина, чем кто-либо другой, и он также с гордостью называет себя единственным человеком, который отправлял скелеты тасманийских аборигенов в европейские учреждения. Фактически каждый скелет тасманийца, дошедший до Европы, был отправлен Олпортом", — рассказал Джек Эшби, заместитель директора Университетского зоологического музея в Кембриджском университете.

Когда в 1803 году британские колонисты основали первые европейские поселения на Тасмании, коренное население острова насчитывало от 5 000 до 10 000 человек. Тем не менее, к 1876 году, после нескольких последовательных кампаний насилия, убийств и принудительного перемещения, выжили только женщины, похищенные колонизаторами, многие из которых подверглись пыткам, принуждению к принудительным работам и насилию.

Систематическое убийство коренных жителей Тасмании, описанное современными учеными как геноцид, совпало с охотой, приведшей к исчезновению тилацинов с острова. Эти сумчатые животные, когда-то обитавшие по всей Австралии, но позднее ставшие эндемиками только для Тасмании, были истреблены британскими поселенцами, считавшими их угрозой для своих овцеводческих ферм.

По мере того как численность коренных народов и тилацинов сокращалась, возрос спрос на "образцы" обоих. Исследуя переписку Олпорта, Эшби обнаружил, что Олпорт отправил в Европу всего пять скелетов тасманийских аборигенов и 20 шкур тилацина. После их прибытия образцы были изучены натуралистами, которые стремились провести псевдонаучные наблюдения за эволюционной "неполноценностью" как тилацинов, так и аборигенов.

В обмен на свои усилия Олпорт был награжден научными наградами и стипендиями от университетов по всей Европе.

"Тилацины рассматривались как вредители в их собственной среде обитания, а также описывались так же, как и аборигены, как "примитивные", "глупые" и эволюционно плохо адаптированные. Оба фактически были обвинены в том, что с ними происходило — в геноциде и в их исчезновении — что освобождало колонистов от того факта, что они стреляли в них или собирали их и увозили с острова", — сказал Эшби.

Самый известный случай ограбления могилы Олпорта произошел, когда Уильям Ланн, ошибочно считавшийся последним коренным жителем Тасмании мужского пола, умер в 1869 году. Ланн был желанным экземпляром, и Олпорт вступил в ожесточенную конкуренцию с другим колонистом, чтобы приобрести останки Ланна.

Результатом стала гротескная потасовка: Кроутер и его сын пробрались в морг больницы, держа в руках тело Ланна, и отрезали ему голову, заменив череп Ланна черепом мертвого белого человека. Прибыв позже на место кровавой сцены, Олпорт приказал удалить ноги и руки Ланна, чтобы Кроутер не смог получить полный скелет. То, что осталось от Ланна, было похоронено в тот же день, но позже выяснилось, что оно было выкопано и украдено — скорее всего, Олпортом, который позже признался в частном письме, что оно принадлежало ему.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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