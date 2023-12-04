PoseSonic: умные очки с эхолокационной технологией способны анализировать движения человека в спортзале

2:42 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Согласно последнему исследованию, "умные" очки будущего могут заменить оптические камеры эхолотом, использующим звук для отслеживания движений владельца. Новая технология, названная "PoseSonic", созданная учёными из Корнелльского университета, объединяет микролокатор на основе технологии CHIRP, искусственный интеллект (ИИ) для создания точного эхо-профиля пользователя.

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Микросонары PoseSonic улавливают звуковые волны, слишком тихие для человеческого слуха, обеспечивая повышенную точность и конфиденциальность. Эта технология также может снизить затраты на производство "умных" очков.

"PoseSonic имеет уникальные преимущества перед текущими сенсорными решениями на основе камер", — отмечает соавтор исследования Чжан.

В настоящее время существующие смарт-очки дополненной реальности, такие как Ray-Ban Stories от Meta, используют камеры и беспроводные технологии, что может вызвать проблемы с конфиденциальностью и расходом энергии. В отличие от этого, PoseSonic использует акустическое отслеживание, что делает его более дешевым, эффективным и конфиденциальным.

Технология PoseSonic включает микрофоны, динамики, микропроцессор, модуль Bluetooth, аккумулятор и датчики. Рабочий прототип был создан менее чем за 40 долларов. Динамики отражают невидимые для человека звуковые волны, помогая микропроцессору генерировать 3D-изображение профиля пользователя.

"PoseSonic способен непрерывно работать на "умных" очках более 20 часов, благодаря меньшему энергопотреблению аудиооборудования по сравнению с камерами", — утверждает Чжан

Технология может быть интегрирована в носимые устройства с поддержкой дополненной реальности, предоставляя пользователям удобство без излишней громоздкости.

С точки зрения конфиденциальности, исследователи отмечают, что PoseSonic обрабатывает только звуковые волны, создаваемые самим пользователем, сокращая риск перехвата данных. Алгоритм обучается на видеокадрах без необходимости предварительного обучения на конкретном пользователе.

Чжан выдвигает два сценария применения технологии: распознавание движений верхней части тела в повседневной жизни и отслеживание движений во время тренировок. По его словам, будущие версии PoseSonic могут предоставить более подробную обратную связь о поведении пользователя, не ограничиваясь количеством шагов или потребляемыми калориями.