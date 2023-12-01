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Astronomy & Astrophysicals: обнаружен гигантский межгалактический поток Волос Вероники

Наука

Группа ученых зафиксировала гигантский и слабый звездный поток между галактиками. Результаты исследования показали, что это крупнейший поток, обнаруженный на сегодняшний день. Такое исследование провело издание Astronomy & Astrophysicals.

Astronomy & Astrophysicals: обнаружен гигантский межгалактический поток Волос Вероники
Фото: pixels

Первые наблюдения проводились с помощью 70-сантиметрового телескопа. В дальнейшем регион космоса изучили объективом 4,2-метрового телескопа Уильяма Гершеля. Отмечается, что его длина в десять раз превышает длину Млечного Пути, она достигает 510 килопарсек, или 1,6 миллиона световых лет.

Структура располагается в скоплении Волос Вероники, оно расположено на расстоянии около 300 миллионов световых лет от Земли. В него входит около тысячи галактик.

Отмечается, что гигантский поток является хрупкой структурой. Существование подобных потоков предсказываются космологической моделью, ученые считают, что в будущем их будет больше.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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