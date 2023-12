Звёздных систем-вампиров в космосе оказалось больше, чем учёные думали ранее

В космосе, возможно, обитает больше систем-вампиров с тройными звёздами, чем предполагалось ранее, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале "Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества".

Фото: openverse by Amanclos is licensed under CC BY 2.0

Исследование рассматривает эволюцию загадочного класса звёзд, известных как звёзды типа Be. Эти звёзды, являющиеся подгруппой ярких и обычных звёзд типа B, вращаются очень быстро и обладают кольцами материи вокруг них, но до сих пор не было окончательного объяснения этим явлениям. Анализируя точные данные от спутников Gaia и Hipparcos, исследователи из Университета Лидса в Великобритании предполагают, что особенности звезд типа Be можно объяснить воздействием двух дополнительных звезд-компаньонов, вращающихся вокруг главной звезды во многих системах Be.

"Это следующая горячая тема", — отметил ведущий автор исследования Джонатан Додд, аспирант Университета Лидса, о трёхзвёздных системах, выявленных в их последнем исследовании.

Согласно выводам исследователей, эти системы, состоящие из более чем двух звезд, могут быть более распространены во Вселенной, чем думалось ранее.

Исследователи стремились прояснить, как звёзды типа Be приобретают свою высокую скорость вращения и характерные кольца. Существующая теория утверждает, что эти звёзды происходят из двойных систем, где две звезды вращаются вокруг общего центра масс. В этом контексте Be "охотится" на свою меньшую звезду-компаньонку, притягивая материал, который образует кольцо вокруг более крупной звезды, и одновременно увеличивая свой угловой момент, что заставляет Be вращаться быстрее. Это объяснение стало так популярным, что звезды типа Be получили прозвище "звёзды-вампиры".

Однако доказательства этого процесса были недостаточно убедительными. В своем исследовании команда астрономов использовала метод, аналогичный тому, который применял Фридрих Вильгельм Бессель в 1844 году при первых наблюдениях двойных звезд. Отметив колебания на пути Сириуса, самой яркой звезды на небесах, Бессель пришел к выводу, что это связано с гравитационным взаимодействием с звездой-компаньоном.

Удивительным образом, исследователи обнаружили, что двойных систем у звезд типа Be меньше, чем у обычных B-звезд: примерно 28% наблюдаемых Be оказались двойными, в сравнении с примерно 42% B-звезд. Однако команда предложила объяснение этому факту, утверждая, что в системах Be звезда-вампир может потерять свою массу до такой степени, что она становится невозможной для обнаружения. Тем не менее, ситуация усложняется тем, что распределение двойных систем уменьшилось только в определенном диапазоне расстояний между компонентами звезд, а эти расстояния были слишком велики для того, чтобы Be могла притягивать материал от своей компаньонки.

Загадку удалось разрешить, изучив данные для звездных систем, где звезда-компаньон была лишена своего материала. Исследователи отметили, что Be, вращающиеся вокруг компаньона на расстоянии, где редко встречаются двойные системы, с большей вероятностью являются частью системы с более чем двумя звездами.

При этом хотя системы с более чем двумя объектами характеризуются хаосом, они имеют тенденцию формировать более устойчивые конфигурации, когда два близко расположенных объекта окружены дополнительными объектами, находящимися на большом расстоянии.

Что такое кратные звёзды?