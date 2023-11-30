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Астрономы обнаружили звездную систему с шестью планетами, совершенно отличающуюся от нашей Солнечной системы

2:41
Наука

Астрономы обнаружили удивительную звездную систему с шестью планетами, совершенно отличающуюся от нашей Солнечной системы. В соответствии с новым исследованием, все шесть планет вращаются вокруг одной звезды в резонансе друг с другом, сохраняя стабильный ритм в течение миллиардов лет.

Астрономы обнаружили звездную систему с шестью планетами, совершенно отличающуюся от нашей Солнечной системы
Фото: openverse by hmomoy is licensed under CC BY 2.0

Согласно сообщению в журнале Nature от 29 ноября, эта уникальная система, получившая название HD 110067, представляет собой необычное явление.

"Система HD 110067 примечательна по нескольким причинам. Во-первых, все шесть планет имеют орбиты, которые идеально согласованы друг с другом в так называемом резонансе, что случается редко. Во-вторых, звезда очень яркая, что облегчает изучение планет" — пояснил соавтор исследования Хью Осборн из Бернского университета.

Экзопланеты, вращающиеся вокруг этой ярко-желтой звезды, отличаются размерами, сравнимыми с Землей и ледяным гигантом Нептуном. Эти так называемые "суб-Нептуны" представляют собой интересный объект изучения, поскольку подобные миры отсутствуют в нашей собственной Солнечной системе.

Изучение системы HD 110067 началось в 2020 году, когда наблюдения, сделанные спутником TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) NASA, выявили провал в свете звезды, указывая на транзит планеты. Дальнейшие исследования при помощи CHEOPS (Characterizing Exoplanet Satellite) подтвердили наличие шести планет, двигающихся синхронно в резонансе.

Шесть планет системы HD 110067 демонстрируют уникальный резонанс, где самая внешняя планета завершает один оборот вокруг звезды за то же время, что и самая внутренняя планета совершает шесть оборотов. Этот резонанс 6:1 характеризует систему как "космический вальс", где другие планеты также следуют своим уникальным ритмам.

Помимо этого удивительного резонанса, планеты HD 110067 предоставляют отличную возможность для исследования их атмосфер. Благодаря тому, что все планеты проходят перед своей яркой звездой, они становятся объектами легкого анализа, и ученые надеются использовать космический телескоп Джеймса Уэбба для изучения их атмосфер и, возможно, обнаружения следов океанов под их поверхностью.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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