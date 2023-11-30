Яд у пчел появился раньше их жала

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное доктором Бьорном фон Роймонтом из Университета имени Гете во Франкфурте, указывает на то, что яд у предков пчел появился раньше, чем сами жала. Это уникальное исследование для группы насекомых с миллионом видов выявило 12 общих компонентов яда, присутствующих у пчел, ос и муравьев, связывая их происхождение с древним предком группы, который, возможно, даже не обладал жалом.

Фото: openverse.org by Sam Droege is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Удивительным фактом является то, что пчелы обнаруживают новые компоненты яда, включая уникальный ген для мощного пептида мелиттина. Это открытие противоречит предыдущим гипотезам и подвергает сомнению наше понимание эволюции ядов.









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