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Яд у пчел появился раньше их жала

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Наука

Исследование, проведенное доктором Бьорном фон Роймонтом из Университета имени Гете во Франкфурте, указывает на то, что яд у предков пчел появился раньше, чем сами жала. Это уникальное исследование для группы насекомых с миллионом видов выявило 12 общих компонентов яда, присутствующих у пчел, ос и муравьев, связывая их происхождение с древним предком группы, который, возможно, даже не обладал жалом.

Яд у пчел появился раньше их жала
Фото: openverse.org by Sam Droege is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Удивительным фактом является то, что пчелы обнаруживают новые компоненты яда, включая уникальный ген для мощного пептида мелиттина. Это открытие противоречит предыдущим гипотезам и подвергает сомнению наше понимание эволюции ядов.
 
 
 
 

Пчелиный яд - мощный антисептик от природы. Пчелоужаления, как привильно извлечь жало пчелы.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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