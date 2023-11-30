Яд у пчел появился раньше их жала

Исследование, проведенное доктором Бьорном фон Роймонтом из Университета имени Гете во Франкфурте, указывает на то, что яд у предков пчел появился раньше, чем сами жала. Это уникальное исследование для группы насекомых с миллионом видов выявило 12 общих компонентов яда, присутствующих у пчел, ос и муравьев, связывая их происхождение с древним предком группы, который, возможно, даже не обладал жалом.
Удивительным фактом является то, что пчелы обнаруживают новые компоненты яда, включая уникальный ген для мощного пептида мелиттина. Это открытие противоречит предыдущим гипотезам и подвергает сомнению наше понимание эволюции ядов.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.