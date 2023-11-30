Археологические открытия в Перу: захоронения культуры уари, посвященные жертвоприношениям и контактам с тиуанако

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи в Перу обнаружили захоронения, принадлежащие культуре Уари и датированные приблизительно тысячелетней давностью, что предшествовало захвату инками западной части Южной Америки. Руководитель археологических исследований, Кшиштоф Маковски, описывает находки, где 73 человека, обернутые разноцветной тканью и веревкой, были похоронены в масках из резного дерева, известных как "ложные головы". Некоторые могилы также содержали красочную керамику.

Фото: "Presently pondering petrified places. by Nate Loper • #ArizonaGuide ️ is licensed under CC BY 2.0.

Раскопки произошли рядом с Лимой на археологическом памятнике Пачакамак, и они относятся к периоду между VIII и XI веками, когда Империя Уари расширялась в регионе. Вари, известные своими мумиями и искусством, также практиковали человеческие жертвоприношения и использовали галлюциногены в религиозных ритуалах.

В дополнение к захоронениям, в развалинах близлежащего поселения археологи обнаружили два деревянных посоха в месторождении раковин "колючих устриц". Эти раковины, вероятно, были импортированы из Эквадора, и на посохах вырезаны изображения, указывающие на контакты с королевством Тиуанако на юге.

Иконография на посохах подтверждает контакты с королевством Тиуанако, археологические исследования и анализ останков продолжаются. В языке кечуа, распространенном среди коренных жителей Анд, имя Пачакамак переводится как "тот, кто дает жизнь Земле". Раскопки свидетельствуют, что Пачакамак в период Империи Уари был скромным поселением, но впоследствии значительно разросся во времена инков, став центром религиозного поклонения в их эпоху в XV веке.