Искусственный интеллект предсказывает природу и появление волн-убийц: новый подход к безопасности судоходства

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые успешно воспользовались возможностями искусственного интеллекта (ИИ), чтобы разработать уравнение, способное прогнозировать появление непредсказуемых и разрушительных волн-убийц.

Фото: openverse by F H Mira is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследования, проведенные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), выявили, что волны-убийцы, также известные как "волны-монстры", превышают высоту обычных волн в два раза. Эти явления, происходящие ежедневно в разных частях мира, представляют собой серьезную угрозу для судов, случайно встречающихся с ними.

NOAA сообщает, что волны-убийцы формируются при взаимодействии океанских волн, образуя гигантские водяные стены. Однако точные механизмы их образования до сих пор оставались неясными.

Используя данные об океане за 700 лет, включая исторические записи и информацию с буев в 158 местах по всему миру, исследователи разработали формулу для предсказания этих "морских монстров".

"Формула объединила множество факторов, ранее не учтенных в единой оценке риска" — подчеркнул Дион Хефнер, ведущий автор и бывший докторант Института Нильса Бора.

Хефнер и его коллеги использовали искусственный интеллект для анализа данных за 700 лет, включая исторические волновые данные. Это позволило создать модель, способную предсказывать вероятность появления волны-убийцы. Однако методы работы ИИ оставались непрозрачными, исследователи воспользовались символической регрессией, еще одним методом машинного обучения, чтобы понять, как ИИ приходит к своим выводам.

Результаты исследования показали, что волны-убийцы возникают систематически, регистрируясь как волны с потенциалом вызвать разрушения. Эта новая модель может значительно улучшить предсказание появления волн-убийц, что важно для безопасности плавания судов по всему миру. Компании теперь могут использовать этот алгоритм для определения оптимальных маршрутов и предотвращения возможных столкновений с этими опасными морскими явлениями.