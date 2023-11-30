BJSM: быстрая ходьба снижает риск развития диабета

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Тегеранского медицинского университета (Иран) обнаружили, что регулярная ходьба со скоростью более четырех километров в час связана с уменьшением риска развития сахарного диабета. Результаты исследования, опубликованные в British Journal of Sports Medicine (BJSM), основаны на анализе данных, включающих 508 121 добровольцев из США, Японии и Великобритании.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эта новая работа объединила результаты предыдущих исследований о преимуществах ходьбы для здоровья. Ученые анализировали информацию об уровне физической активности участников и их общем здоровье. Цель была выяснить, какой вид физической активности эффективен для предотвращения сахарного диабета.

Выяснилось, что регулярная ходьба со скоростью от трех до пяти километров в час связана с 15% снижением риска развития сахарного диабета второго типа, независимо от времени, затраченного на нее. При более быстрой ходьбе (от пяти до шести километров в час) вероятность развития заболевания уменьшается на 24%. Ученые подчеркнули, что скорость ходьбы служит важным показателем общего состояния здоровья и функциональных возможностей человека. Это упражнение стимулирует работу кардиореспираторной системы, увеличивает мышечную силу и эффективно снижает вес, что важно для профилактики сахарного диабета.

💊 Сахарный диабет. Как избежать развития диабета? Врач Эндокринолог Диетолог Ольга Павлова.