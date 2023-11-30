Учёные создали нейросеть, способную предсказать дату смерти человека

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из китайской IT-компании разработали нейросеть, способную предсказывать вероятность скорой смерти с высокой точностью. Этот прорыв в медицине позволяет также прогнозировать другие исходы болезней.

Фото: Openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

Алгоритм продемонстрировал свою эффективность, превосходя компетентных специалистов в скорости и точности прогнозирования смерти пациентов. Этого удалось достичь благодаря анализу более 175 тысяч параметров за короткое время.

Создатели нейросети отмечают её уникальную способность учитывать даже ранее недоступные компьютерным программам данные, включая старые PDF-файлы и бумажные медицинские карты. Это делает систему более прозрачной в объяснении выводов, сообщает Ne_prosto.

Учёные предполагают, что нейросеть сможет спасать жизни, оптимизируя выбор эффективного лечения и помогая врачам сократить время, затрачиваемое на административные задачи. Это может значительно улучшить качество медицинской помощи и повысить шансы на выздоровление.

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