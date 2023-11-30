Учёные УрФУ обнаружили трехсоткилометровые "ветви" в недрах Земли

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые УрФУ разработали модель для описания структуры ядра Земли. Исследование, опубликованное в журнале Crystals, выявило, что ядро состоит из твердой внутренней и жидкой внешней частей, разделенных "рыхлой" прослойкой.

Фото: Openverse by Horia Varlan is licensed under CC BY 2.0

На твердой поверхности ядра формируются дендриты — сложные ветвистые кристаллы. Кристаллизация происходит при условиях, сильно отличающихся от поверхности планеты, с учетом чрезвычайно медленной скорости, зависимости температуры от давления и влияния конвекции.

Ускорение свободного падения у ядра Земли в два раза меньше, чем на поверхности, давление достигает 3,7 млн атмосфер. Температура ядра оценивается в 5000–6000 градусов Цельсия, и его масса составляет около трети массы Земли. Внутренняя твердая часть имеет радиус около 1300 км, окруженная внешней жидкой зоной, между ними — "рыхлая" прослойка, сообщают РИА Новости.

Математическое моделирование было проведено для понимания процессов на границе слоев. Исследователи определили долю примесей, толщину двухфазной области, скорость движения жидкости и расстояние между дендритами, которые растут медленно и могут достигать 300 км в высоту.

ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕДРА ЗЕМЛИ