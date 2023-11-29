Учёные разработали препарат, продлевающий жизнь собак: люди следующие

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

В ближайшие годы ожидается появление доступных препаратов, способных продлить жизнь собак и, возможно, человека.

Фото: Openverse by ressaure is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Американские ученые, ведущие исследования в рамках проекта Dog Aging Project, экспериментируют с препаратом рапамицина, изначально использовавшимся при лечении рака. Предполагается, что этот препарат может укрепить иммунитет, бороться с вирусами, включая COVID-19, и увеличить продолжительность жизни не только собак, но и людей.

Биотехнологический стартап Loyal также разрабатывает препараты, направленные на продление жизни собак. Препарат LOY-001 показал эффективность в увеличении продолжительности жизни крупных пород собак и получил подтверждение от FDA. Этот препарат воздействует на уровень гормона IGF-1, связанного с размером тела и ростом, что может быть ключевым фактором в продолжительности жизни, сообщает newizv.ru.

Препараты LOY-002 и LOY-003, также находящиеся в стадии испытаний, имитируют голодание, улучшая обмен веществ у собак. Ученые считают, что эти препараты могут стать доступными уже к 2026 году, продлевая жизнь собак на не менее одного года.

Исследования в области продления жизни собак предполагают, что успехи в этой области также могут быть применены к продлению жизни человека. Руководитель стартапа Loyal Селин Халиуа, утверждает, что работа над препаратами для собак — первый шаг к разработке средств продления жизни и улучшения здоровья людей.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали продукты, которые ускоряют процесс старения.

Dog aging drug clears FDA hurdle