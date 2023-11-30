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"Космическая лоза": огромная галактическая структура, обнаруженная с помощью космического телескопа JWST

2:20
Наука

Астрономы с помощью данных космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) обнаружили обширную структуру из по меньшей мере 20 тесно расположенных галактик в ранней Вселенной. Этот объект, описанный как "Космическая лоза" в новом исследовании, охватывает космическое пространство в форме дуги, протяженной более чем на 13 миллионов световых лет и шириной около 650 000 световых лет.

"Космическая лоза": огромная галактическая структура, обнаруженная с помощью космического телескопа JWST
Фото: openverse by tableatny is licensed under CC BY 2.0

Проводя наблюдения в области, известной как Расширенная полоса Грота, астрономы использовали свойство красного смещения для выявления света от ранних галактик. Все галактики в Космической Лозе проявили красное смещение приблизительно 3,44, указывая на то, что свет из этих объектов преодолел расстояние от 11 до 12 миллиардов лет, охватывая большую часть истории Вселенной.

Космическая Лоза превосходит по размерам другие группы галактик, наблюдаемые на ранних этапах развития Вселенной. Согласно исследователям, эта структура, вероятно, эволюционирует в скопление галактик, самые массивные структуры во Вселенной, объединенные гравитацией.

На данный момент оценочная масса Космической Лозы составляет около 260 миллиардов солнечных масс, и она продолжает увеличиваться. Однако две крупнейшие галактики в структуре, вероятно, переходят в состояние затухания звездообразования. Исследователи, анализируя свет от этих галактик, выявили, что процесс формирования звезд практически прекратился, называя их "спокойными" или "угасшими" галактиками.

Авторы статьи задаются вопросом, что может привести к прекращению звездообразования в таком раннем периоде Вселенной. Они предполагают, что обе галактики могли возникнуть в результате слияния, и эти космические столкновения вызвали интенсивное звездообразование, исчерпав большую часть доступного газа примерно за полмиллиарда лет до JWST. Это открытие, подобно многим другим сделанным JWST, ставит новые вопросы о природе Вселенной, требуя дополнительных исследований для раскрытия тайн, скрытых за этой архаичной галактической структурой.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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