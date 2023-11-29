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Учёные выяснили, что мир потеряет $186 млрд за 10 лет из-за сигаретных окурков

1:44
Наука

Специалисты из Global Center for Good Governance in Tobacco Control проанализировали влияние пластиковых окурков на окружающую среду. Их исследование, опубликованное в Tobacco Control, показало, что каждый год из-за загрязнения окружающей среды пластиком от табачных окурков мировое сообщество теряет огромные суммы.

Учёные выяснили, что мир потеряет 6 млрд за 10 лет из-за сигаретных окурков
Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

В среднем, один пластиковый фильтр весит 3,4 грамма, но учитывая, что окурки часто выбрасывают вместе с упаковкой (весом около 19 граммов), ущерб значительно увеличивается.

Ученые оценили, что ежегодные потери составляют примерно $26 млрд, и за 10 лет эта сумма достигнет $186 млрд с учетом инфляции. Эти затраты включают в себя расходы на очистку и утилизацию пластикового мусора, образующегося из-за сигарет с фильтром. Важно отметить, что эта цифра, хотя и кажется небольшой по сравнению с общими экономическими потерями от табака, подчеркивает серьезность экологических проблем, сообщает "Газета.Ru".

Одна из авторов исследования Дебора Сай подчеркнула, что эти потери необходимо воспринимать серьезно, несмотря на их небольшой объем относительно общих потерь от табака, оцениваемых в $1,4 трлн в год. Кроме того, ученые отметили, что их расчеты приблизительны, так как не учитывают воздействие токсичных металлов и химических веществ, содержащихся в сигаретных остатках.

Ранее сообщалось, что учёные нашли новое применение сигаретным окуркам на благо экологии.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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