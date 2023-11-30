ДНК мумии павиана из Древнего Египта раскрыла местонахождение загадочного портового города, которого нет ни на одной карте

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

В соответствии с новым исследованием ДНК мумии павианов, древние египтяне занимались торговлей с людьми на прибрежной территории современной Эритреи, с целью доставки бабуинов в свои храмы.

Фото: openverse by flowcomm is licensed under CC BY

Древние египтяне были преданными поклонниками бабуинов, связывая их с богом Баби, богом подземного мира, и божеством Тотом, иногда изображавшимся с головой павиана. Они содержали обезьян в неволе, удаляя острые резцы для уменьшения опасности, и часто мумифицировали их как подношения богам. Однако, по словам Гизелы Копп, генетика из Университета Констанца в Германии, которая возглавила исследование ДНК павианов, павианы никогда не обитали в природе Египта.

Существовали рассказы о том, что египтяне получали бабуинов из загадочной страны Пунт. Натаниэль Домини, приматолог из Дартмутского колледжа, в 2020 году, используя молекулы зубов мумий, определил, что они происходили из региона, включающего современные Сомали, Эритрею и Эфиопию.

Гизела Копп и ее коллеги, включая Натаниэля Домини, провели более узкое исследование, извлекая ДНК из мумии павиана, датированной между 800 и 540 годами до нашей эры. Сравнив эту ДНК с генетикой бабуинов XIX и XX веков, они выяснили, что павианы были тесно связаны с регионом, который сегодня является прибрежной Эритреей, близко к древнему порту Адулис.

Это раскрывает, что древние египтяне вероятно торговали с Адулисом, который предположительно совпадает с Пунтом. Исследование также подтверждает, что торговля бабуинами с Египтом существовала не менее тысячи лет, начиная с 1550 года до нашей эры.

Исследование основано на одной мумии, и группа исследователей намерена продолжить свою работу, включая больше образцов и разные периоды времени. Это одно из первых исследований древней ДНК приматов, и дальнейшие исследования могут раскрыть дополнительную информацию о других древнеегипетских импортированных животных и их воздействии на дикую природу" — отмечает Гизела Копп.

Копп также отмечает, что бабуин — единственное животное, не из Египта, связанное с египетскими божествами, и выражает удивление по поводу интереса древних египтян к этим обезьянам, учитывая их трудности в соседстве с людьми.