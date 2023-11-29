Археологи узнают спрятанные за дверьми пирамиды Хеопса тайны 5 декабря

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Опытный археолог и бывший министр по делам древностей Египта Захи Хавасс взял на себя руководство командой исследователей загадочных дверей внутри Великой пирамиды в Гизе. Археолог планирует начать миссию 5 декабря и раскрыть тайны, связанные с этими дверьми.

Фото: Wikipedia by Nina is licensed under CC BY 2.5

Хавасс обнаружил три двери внутри пирамиды, каждая была с двумя медными ручками. Различные расследования, включая создание дыры в первой двери и использование камеры, не привели к определению цели скрытого за ней. Возможно, за северной дверью скрывается еще одна, сообщает "Московский Комсомолец".

Археолог подчеркнул, что эти двери представляют собой удивительное открытие, вызывающее множество вопросов, и выразил надежду раскрыть тайны Великой пирамиды, которая была построена примерно в 2570 году до н.э. как место захоронения фараона Хуфу и содержит три камеры, включая камеру Царицы.

Тайна Пирамиды Хеопса Раскрыта