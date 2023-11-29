Ювелир рассказала, как проверить подлинность бриллианта самим: подышать на камень

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперт по ювелирной моде ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина рассказала о двух способах проверить подлинность бриллианта самостоятельно, не прибегая к помощи ювелира.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

Ракутина проинформировала о двух "домашних" способах определения того, имеете вы дело с настоящим бриллиантом, или похожими на него вставками — фианитом или муассанитом.

Сделать это можно при помощи дыхания или капли воды, пишет Газета.Ru.

"Первый метод основан на теплопроводности бриллианта: необходимо просто подышать на камень. Если после нескольких выдохов он покроется конденсатом — перед вами фианит или муассанит", — сказала Ракутина.

Для реализации другого способа определения подлинность камня нужно капнуть на него водой, после чего следует попытаться разделить каплю при помощи зубочистки или иголки. Перед вами фианит или муассанит, если каплю воды удалось разделить на более мелкие, отметила ювелир.

Однако домашние методы определения подлинности камня не являются точными. Чтобы быть уверенными в природном происхождении бриллианта, нужно попросить у продавца сертификат на камень, добавила эксперт.

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