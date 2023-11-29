Ученые объяснили, из-за чего мы стареем

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Давайте начнем с наиболее интересного: на сегодняшний день не существует единой теории, способной просто объяснить причины старения. Процесс старения обусловлен множеством факторов, но ученые пришли к общему выводу: с течением времени организм накапливает повреждения, и борьба с ними становится все сложнее.

Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

Одной из наиболее актуальных и интересных теорий старения является концепция теломеров. Как известно, клетки в организме постоянно делятся, но по мере старения организма в клетках может накапливаться все больше мутаций. Теломеры, концевые участки ДНК, с каждым делением укорачиваются, предназначенные защищать организм от износа. Когда теломеры становятся слишком короткими, клетка перестает делиться.

Однако существует фермент теломераза, который может защищать концевые участки ДНК от износа. В 2009 году за это открытие группе ученых была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине. Интересно, что человеческий организм не обладает способностью сохранять теломеры на протяжении долгих лет, в отличие от омаров, которые производят этот фермент, обеспечивая биологическую неуязвимость. Хотя омары, конечно, не бессмертны, в идеальных условиях они могли бы быть таковыми, если бы не риски еды, травм и опасных заболеваний.

Не все животные стареют также. Голый землекоп, например, не подвержен раку и фактически не стареет, а речная жемчужница может прожить более 200 лет, умирая от разрушения ножки из-за веса раковины. У форели, также как и у омара, теломераза активна во всех тканях организма.

Однако применение этой схемы к человеку представляется сложным: попытки удлинить теломеры в лабораторных условиях приводят к неуправляемому делению клеток, что в организме человека может вызвать онкологические проблемы. Новая технология, разработанная учеными из Стэнфорда для безопасного удлинения теломер, предоставляет некоторую надежду, но ее эффективность и жизнеспособность пока неизвестны.

Так что тайна "бессмертных" животных, способных сдерживать злокачественное деление клеток и, следовательно, открывать "эликсир вечной молодости", остается предметом будущего. Влиять на скорость старения можно в значительной степени благодаря внешним факторам, таким как образ жизни, питание и окружающая среда. Однако одним из главных факторов остается стресс. Чем меньше стресса, тем длиннее ваши теломеры.

"Представьте, что начальник вызывает вас в свой кабинет. Вы начинаете переживать, думая: Меня, вероятно, уволят. Сосуды сужаются, уровень гормона стресса кортизола резко повышается, что приводит к сокращению уровня теломеразы. Это неблагоприятно для теломер. Но если вы сможете видеть вызов в стрессовых ситуациях, а не опасность, ваше сердце и мозг наполнятся кровью, и организму будет достаточно небольшого выброса кортизола. Это позволит вашим теломерам успешно справляться со стрессом и не страдать от него", — объясняет этот процесс Нобелевский лауреат Элизабет Блэкберн.

Кроме того, ученые отметили, что долгосрочные отношения и прочные дружеские связи также благоприятствуют поддержанию теломер в рабочем состоянии. Таким образом, наше позитивное отношение к жизни может повысить наши шансы на долгую жизнь. Мы способны влиять на работу наших клеток и, следовательно, на нашу жизнь. И это действительно замечательно.

Да, создание эликсира вечной молодости пока находится в далеком будущем для человечества. Но уже сегодня каждый из нас может попытаться научиться справляться со стрессом и изучить советы нейробиологов, которые помогут замедлить процесс старения. Главное помнить: каждый возраст прекрасен по-своему, и счастье не зависит от количества морщин.

Почему мы стареем? [AsapSCIENCE]