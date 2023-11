Your browser does not support the audio element.

Давайте начнем с наиболее интересного: на сегодняшний день не существует единой теории, способной просто объяснить причины старения. Процесс старения обусловлен множеством факторов, но ученые пришли к общему выводу: с течением времени организм накапливает повреждения, и борьба с ними становится все сложнее.

Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.