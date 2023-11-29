Nature: ген HSP47 влияет на уровень жира в организме

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Осаки в Японии выявили ген, контролирующий уровень жира в организме, что открывает новые перспективы в борьбе с избыточным весом.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Масса человеческого тела зависит от множества факторов, включая рацион, физическую активность, заболевания и условия жизни. Наследственность также играет свою роль, но генетическая основа массы тела оставалась плохо изученной. Авторы научного исследования отмечают, что, несмотря на разнообразие факторов, регулирующих жировую ткань, единая генетическая основа этого процесса до сих пор оставалась неясной.

Для выявления генетических факторов, влияющих на накопление жира, ученые проанализировали экспрессию генов в жировой ткани в сравнении с другими тканями организма. В результате исследования был выявлен ген HSP47.

HSP47 проявляет высокую активность в жировой ткани, его уровень возрастает при избыточном потреблении пищи и ожирении, а уменьшается при голодании, физических нагрузках, ограничении калорий, бариатрической хирургии и истощении. Кроме того, экспрессия HSP47 тесно связана с жировой массой, индексом массы тела, окружностью талии и бедер.

Обнаружено, что взаимосвязь между экспрессией гена и массой тела наблюдается не только у людей, но и у мышей. Кроме того, уровень экспрессии HSP47 зависит от инсулина, гормона, ответственного за накопление или потерю жира, и уменьшается под воздействием глюкокортикоидов, стероидных гормонов, вырабатываемых корой надпочечников, сообщает Nature Communications.

"Результаты нашего исследования подчеркивают важную роль HSP47 в регулировании количества жира в организме человека", — отмечают ученые.