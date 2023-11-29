Экспорт процессоров Intel и AMD в Россию резко снизился в 2023 году

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

За первые десять месяцев 2023 года экспорт процессоров Intel и AMD в Россию стал меньше на 64% и 70% соответственно. Отмечается, что в 2023 году в Россию было ввезено 178 тысяч Intel-ов и порядка 35 тысяч AMD.

Фото: dns-shop.ru

Как передаёт «Коммерсант», ссылаясь на данные агентства Fplus, параллельный импорт учитывался при подсчётах. Уменьшение поставок процессоров связано с тем, что компании из РФ обновили парк оборудования в ожидании российских разработок.

Кроме того отмечается, что часть компаний искусственным способом продлила жизненный цикл электроники. Участники рынка среди причин снижения импорта назвали избыточные закупки микроэлектроники в прошлом году, также среди причин - инфляция и увеличение кредитов.

В денежном выражении с начала года в РФ поставили процессоры Intel общей ценой 3,2 миллиарда рублей, а AMD — на 372 миллиона рублей.