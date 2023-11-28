Учёные доказали естественное происхождение COVID-19

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские ученые обнаружили новый коронавирус у летучих мышей, обладающий той же мутацией, что и COVID-19. Это открытие подтверждает версию о естественном происхождении вируса.

Фото: openverse.org by https://www.vperemen.com is licensed under CC BY-SA 2.0.

Особенностью вируса является мутация на участке фурина, который играет ключевую роль в заражении человека. Новый вирус, TyRo-CoV-162275, на 98% совпадает с коронавирусами у панголинов.

Ученые собрали образцы летучих мышей задолго до пандемии и выявили 58 коронавирусов у девяти видов. Два вируса, TyRo-CoV-162275 и TyRo-CoV-162269, имеют полноразмерные геномы и тесно связаны с коронавирусами у панголинов и других летучих мышей. Некоторые критики теории лабораторной утечки видят в этом дополнительные доказательства естественного происхождения вируса, сообщает newizv.ru.

Однако, не все согласны с этим выводом. Эксперт из Университета Ратгерса Ричард Эбрайт утверждает, что новые вирусы не связаны с SARS-CoV-2, а предшественник COVID-19 мог быть доставлен в Ухань из лаборатории.

Споры о происхождении вируса длились долго. Некоторые ученые утверждают, что вирус эволюционировал естественным образом, переходя от животных к человеку, в то время как другие предполагают лабораторное возникновение.

На данный момент, точное происхождение COVID-19 остается неизвестным. Пандемия, вызванная SARS-CoV-2, началась в Ухане в декабре 2019 года и привела к более чем 772 миллионам случаев заболевания и более 6,9 миллионам летальных исходов по всему миру к ноябрю 2023 года.

Ранее сообщалось, что врач-пульмонолог Бекетов рассказал, какие анализы важно сдать после перенесенного коронавируса.

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