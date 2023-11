Your browser does not support the audio element.

В эфире радио Sputnik климатолог Алексей Карнаухов предупредил о возможных изменениях климата, отметив, что необычные погодные явления становятся все более частыми. По его мнению, погодные катаклизмы в разных частях мира свидетельствуют о накапливающихся изменениях в климате планеты.

Фото: Openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0