В эфире радио Sputnik климатолог Алексей Карнаухов предупредил о возможных изменениях климата, отметив, что необычные погодные явления становятся все более частыми. По его мнению, погодные катаклизмы в разных частях мира свидетельствуют о накапливающихся изменениях в климате планеты.
Карнаухов подчеркнул, что увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере является одним из признаков предстоящих изменений. Он выразил беспокойство по поводу продолжающегося роста концентрации этого газа, несмотря на проводимые конференции и подписанные соглашения.
Климатолог предостерег от возможной климатической катастрофы, отмечая, что если ситуация не изменится, Земля может столкнуться с необратимыми изменениями, приводящими к сценарию, аналогичному условиям на Венере.
"Это самый негативный сценарий, который тем не менее вероятен", — отметил Карнаухов.
Он призвал мировую политическую элиту осознать серьезность бережного отношения к планете, чтобы предотвратить наихудшие последствия изменения климата.
Ранее сообщалось, что если не предпринять шагов по сохранению на Земле благоприятного климата, жизнь может исчезнуть.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.