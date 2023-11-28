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Климатолог Карнаухов назвал возможным превращение Земли в подобие Венеры

1:18
Наука

В эфире радио Sputnik климатолог Алексей Карнаухов предупредил о возможных изменениях климата, отметив, что необычные погодные явления становятся все более частыми. По его мнению, погодные катаклизмы в разных частях мира свидетельствуют о накапливающихся изменениях в климате планеты.

Климатолог Карнаухов назвал возможным превращение Земли в подобие Венеры
Фото: Openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Карнаухов подчеркнул, что увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере является одним из признаков предстоящих изменений. Он выразил беспокойство по поводу продолжающегося роста концентрации этого газа, несмотря на проводимые конференции и подписанные соглашения.

Климатолог предостерег от возможной климатической катастрофы, отмечая, что если ситуация не изменится, Земля может столкнуться с необратимыми изменениями, приводящими к сценарию, аналогичному условиям на Венере.

"Это самый негативный сценарий, который тем не менее вероятен", —  отметил Карнаухов.

Он призвал мировую политическую элиту осознать серьезность бережного отношения к планете, чтобы предотвратить наихудшие последствия изменения климата.

Ранее сообщалось, что если не предпринять шагов по сохранению на Земле благоприятного климата, жизнь может исчезнуть.

Климат: что с ним происходит. Глобальное потепление. Катаклизмы. Ледники тают. Документальный фильм
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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