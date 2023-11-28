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Китайский инженер создал систему ПВО для охоты за комарами

1:01
Наука

Инженер из Китая создал уникальную "систему противовоздушной обороны", способную отслеживать и поражать лазером комаров. Он модифицировал радар, извлеченный из электрокара, добавив к нему мощную лазерную указку, способную поражать насекомых.

Китайский инженер создал систему ПВО для охоты за комарами
Фото: openverse by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

"Система ПВО" представляет собой вращающуюся радиолокационную станцию с лазером, эффективно отлавливающую и уничтожающую комаров. Инженер прикрепляет пойманных комаров к страницам "тетради смерти", демонстрируя успешное функционирование своего изобретения, сообщает "Утренний Юг".

Это не первый случай использования технологии для борьбы с комарами в Китае. В 2021 году компания "Meizu" разработала устройство для автомобилей, отпугивающее комаров и даже определяющее их пол.

Ранее сообщалось, что Китай опроверг публикацию WP о планах построить тоннель под Керченским проливом.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОМАРОВ В КВАРТИРЕ ИЛИ ДОМЕ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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