Инженер из Китая создал уникальную "систему противовоздушной обороны", способную отслеживать и поражать лазером комаров. Он модифицировал радар, извлеченный из электрокара, добавив к нему мощную лазерную указку, способную поражать насекомых.
"Система ПВО" представляет собой вращающуюся радиолокационную станцию с лазером, эффективно отлавливающую и уничтожающую комаров. Инженер прикрепляет пойманных комаров к страницам "тетради смерти", демонстрируя успешное функционирование своего изобретения, сообщает "Утренний Юг".
Это не первый случай использования технологии для борьбы с комарами в Китае. В 2021 году компания "Meizu" разработала устройство для автомобилей, отпугивающее комаров и даже определяющее их пол.
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