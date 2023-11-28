Раскрыт источник египетских артефактов, найденных в Шотландии

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Артефакты, принадлежащие Древнему Египту и обнаруженные во дворе школы в Шотландии 71 год назад, долгое время вызывали множество вопросов. Несмотря на то что ученым удалось быстро определить возраст находок, их происхождение оставалось загадкой до недавнего времени.

Фото: Universität Wien by EC Köhler

Исследования позволили ученым установить, что дом, во дворе которого были обнаружены статуэтки, имел богатую историю использования. Построенный еще в 1697 году, он служил резиденцией для первого графа Мелвилла. В 1940-х годах здание стало временной базой для размещения солдат в период Второй мировой войны. После войны здание было приобретено школой-интернатом. Ученые предполагают, что статуэтки попали во двор, когда дом все еще принадлежал семье Мелвилл.

Александр Лесли-Мелвилл, сын 7-го графа Мелвилла Дэвида-Лесли Мелвилла и наследник дома, вероятно, привез артефакты после своей поездки в Египет в 1856 году. По мнению исследователей, в то время артефакты часто продавались иностранцам, путешествующим по Египту, и продавцы не всегда осознавали историческую ценность этих "сувениров".

"Раскопки и исследование этих находок в Мелвилл-Хаусе были самым необычным проектом в моей археологической карьере, и я рада теперь рассказать историю полностью", — отметила бывший куратор Королевского шотландского музея в Эдинбурге, Элизабет Горинг.