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Раскрыт источник египетских артефактов, найденных в Шотландии

1:35
Наука

Артефакты, принадлежащие Древнему Египту и обнаруженные во дворе школы в Шотландии 71 год назад, долгое время вызывали множество вопросов. Несмотря на то что ученым удалось быстро определить возраст находок, их происхождение оставалось загадкой до недавнего времени.

Раскрыт источник египетских артефактов, найденных в Шотландии
Фото: Universität Wien by EC Köhler

Исследования позволили ученым установить, что дом, во дворе которого были обнаружены статуэтки, имел богатую историю использования. Построенный еще в 1697 году, он служил резиденцией для первого графа Мелвилла. В 1940-х годах здание стало временной базой для размещения солдат в период Второй мировой войны. После войны здание было приобретено школой-интернатом. Ученые предполагают, что статуэтки попали во двор, когда дом все еще принадлежал семье Мелвилл.

Александр Лесли-Мелвилл, сын 7-го графа Мелвилла Дэвида-Лесли Мелвилла и наследник дома, вероятно, привез артефакты после своей поездки в Египет в 1856 году. По мнению исследователей, в то время артефакты часто продавались иностранцам, путешествующим по Египту, и продавцы не всегда осознавали историческую ценность этих "сувениров".

"Раскопки и исследование этих находок в Мелвилл-Хаусе были самым необычным проектом в моей археологической карьере, и я рада теперь рассказать историю полностью", — отметила бывший куратор Королевского шотландского музея в Эдинбурге, Элизабет Горинг.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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