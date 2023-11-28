NCL: семь привычек снижают риск развития многих видов рака

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Ньюкасльского университета в Великобритании пришли к выводу, что отказ от потребления алкогольных напитков, сладких напитков и фастфуда, регулярные физические упражнения, поддержание здорового веса и грудное вскармливание снижают риск возникновения различных видов рака. Эти результаты были опубликованы на сайте NCL (Университет Ньюкасла), сообщает Газета.Ru.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ученые исследовали, способны ли семь рекомендаций по здоровому образу жизни, разработанных Всемирным фондом исследования рака и Американским институтом исследования рака, снизить вероятность развития онкологических заболеваний. К числу полезных привычек на долгосрочной основе относится отказ от алкоголя, фастфуда и сладких напитков, контроль массы тела, выполнение физических упражнений не менее двух с половиной часов в неделю, потребление не менее 30 граммов клетчатки ежедневно, ограничение потребления красного мяса.

Также рекомендуется избегать приема пищевых добавок, которые производители приписывают противораковые свойства, и продолжать грудное вскармливание в течение шести месяцев после рождения ребенка.

Исследователи проверили эффективность этих рекомендаций на 94 778 добровольцах из Великобритании среднего возраста 56 лет. Они использовали данные об общем состоянии здоровья и пищевых привычках, предоставленные участниками. Были также измерены индексы массы тела (ИМТ) и окружности талии всех добровольцев. Каждая соблюденная рекомендация приносила один балл.

Ученые установили, что даже один балл снижает риск развития различных видов рака на семь процентов. При этом каждый последующий балл снижает вероятность развития рака молочной железы и кишечника на 10%, рака почек — на 18%, пищевода — на 16%, печени — на 22%, яичников — на 24%, а желчного пузыря — на 30%.