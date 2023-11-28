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Робот с помощью ИИ придумал, как добыть кислород на Марсе

2:44
Наука

Искусственный интеллект, будь то во благо или в ущерб, находит свое проявление в различных сферах. В кинематографе Голливуда его использование стало причиной длительной забастовки актеров в США. Судебные иски по вопросам права собственности на произведения, созданные искусственным интеллектом, охватывают всю мировую судебную систему в текущем 2023 году.

Робот с помощью ИИ придумал, как добыть кислород на Марсе
Фото: Openverse by NASA's Marshall Space Flight Center is licensed under CC BY-NC 2.0

В области науки использование ИИ оказывается менее проблематичным: китайские ученые успешно применяют эту технологию для разработки робота, способного решать задачи.

Новое исследование, опубликованное недавно в журнале Nature Synthesis, подробно описывает шаги, предпринятые вышеупомянутым роботом в создании способа извлечения кислорода из материалов, доступных на Марсе. С использованием метеоритов, предположительно происходящих с Красной планеты, робот-химик смог создать первичный элемент, необходимый для поддержания жизни человека.

По данным исследования, обеспечение кислородом становится ключевым приоритетом для будущей деятельности человека на Марсе, поскольку ракетное топливо и системы жизнеобеспечения требуют большого объема кислорода, который невозможно получить из марсианской атмосферы. Недавние открытия признаков водной активности открывают перспективу масштабного производства кислорода на планете с использованием электрохимических процессов окисления воды под воздействием солнечной энергии с использованием катализатора реакции эволюции кислорода (OER).

Применение внеземных катализаторов, созданных на основе местных материалов, для производства кислорода предоставляет перспективу производства топлива и кислорода на Марсе, что является одним из перспективных направлений исследований планеты.

Возможность достижения Марса остается одной из основных целей тех, кто стремится к дальнейшему освоению Солнечной системы. Летом 2023 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) запустило испытание, имитирующее жизнь в биокуполе.

По словам главного исследователя программы CHAPEA Грейса Дугласа, эта стимуляция позволит собрать данные о когнитивных и физических показателях, чтобы получить более полное представление о потенциальном влиянии длительных полетов на Марс на здоровье и работоспособность экипажа. В конечном итоге эта информация поможет НАСА принимать обоснованные решения по разработке и планированию успешной пилотируемой миссии на Марс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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