Негативные последствия разрушения крупнейшего в мире айсберга оценили ученые

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые провели оценку возможных последствий для окружающей среды, вызванных перемещением крупнейшего айсберга A23a. По последним данным, ледяная масса теперь находится в чистых водах Южного океана.

Фото: Reuters

Отрыв айсберга от шельфового ледника произошел в 1986 году, после чего он несколько десятилетий оставался на мели в море Уэдделла. Только недавно под воздействием океанских течений начался его дрейф. Этот айсберг является самым крупным в мире, его площадь превышает четыре тысячи квадратных километров, что вдвое больше площади Санкт-Петербурга.

Владимир Пинаев, доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции РУДН, утверждает, что воздействие этого айсберга на окружающую среду будет незначительным, и он не представляет угрозы для судоходства.

Существует вероятность, что айсберг A23a повторит судьбу другого гигантского льда A68 и будет быстро разрушен ветром, волнами и теплыми водами Антарктического циркумполярного течения. Тем не менее, также возможно, что он останется в системе круговорота Уэдделла и продержится несколько лет, оставаясь вдали от маршрутов судоходства, сообщает "Мир 24".

Если айсберг растает в южных широтах, это может привести к незначительному повышению уровня Мирового океана. Однако существует определенная угроза для морских видов, так как многие из них, такие как тюлени и пингвины, используют айсберги в качестве мест для размножения, и перемещение этой ледяной глыбы может вынудить их искать новые локации.

Согласно предыдущим наблюдениям, скорость дрейфа айсберга может достигать 150 километров в месяц. Ученые утверждают, что в Южном океане ежегодно может находиться до 100 тысяч подобных ледяных образований.

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