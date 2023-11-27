Как использование искусственного интеллекта делает сотрудников более востребованными

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров предсказывает, что работники, успешно применяющие искусственный интеллект и нейросети в своей деятельности, будут востребованы на рынке труда.

Фото: Openverse by focal5 is licensed under CC BY-NC 2.0

Он утверждает, что развитие технологий ИИ изменит рынок труда к лучшему, ускоряя выполнение задач и освобождая работников от рутины.

Валинуров подчеркивает, что те, кто не использует нейросети для улучшения работы, станут менее востребованными. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Эксперт заявил, что развитие ИИ не приведет к исчезновению профессий, а станет вспомогательным средством, повышающим эффективность труда. Работодатели будут больше ценить сотрудников, способных использовать новейшие технологии для повышения эффективности.

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