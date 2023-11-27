Springer Link: световая терапия во сне очищает мозг от токсичных белков

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Берлинского университета имени Гумбольдта, сотрудничая с учеными из Саратовского государственного университета, разработали инновационный метод лечения болезни Альцгеймера, результаты которого опубликованы в Springer Link.

Фото: Openverse by Diari La Veu is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Болезнь Альцгеймера — это хроническое дегенеративное заболевание головного мозга, сопровождающееся резким снижением интеллектуальных способностей. Основной причиной ее развития считается накопление в коре головного мозга бета-амилоидных белков, образующихся из-за нарушений сна. Прерывистый сон или его недостаточное количество приводят к неспособности организма эффективно очищаться от токсичных белков, что способствует их накоплению в мозге и дисфункции нейронов.

Ученые представили инновационную технологию неинвазивной фотобиомодуляции сна, направленную на вывод скоплений бета-амилоидных белков. Этот метод заключается в подаче стимулирующих световых сигналов по световодам в церебральные лимфососуды во время фазы медленного сна. В данной фазе происходит активизация лимфатической системы мозга, что способствует эффективному удалению метаболитов и вредных веществ. Оказанное воздействие фотобиомодуляции во время сна оказывает более выраженный терапевтический эффект по сравнению с бодрым состоянием. Исследователи надеются, что в будущем эта новая технология может быть использована в качестве метода профилактики и лечения болезни Альцгеймера.

Вячеслав Дубынин. Мозг и сон