В России создали препарат от болезни Бехтерева: разработчик испытал его на себе

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые разработали эффективный препарат от болезни Бехтерева — тяжелого дегенеративного расстройства, характеризующегося окостенением позвоночника и суставов. Ректор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов, один из авторов препарата, который страдает от этого заболевания, испытал новый препарат на себе.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В процессе исследования ученые использовали средства от аутоиммунных заболеваний, направленные на нейтрализацию цитокинов, вызывающих воспаление в организме, включая в суставах. Однако существующие препараты имеют недостаток — они подавляют иммунную систему.

Для преодоления этого ограничения ученые создали специализированную терапию, направленную на подавление Т-лимфоцитов, ответственных за развитие болезни Бехтерева. Команда разработала цитологическое антитело, которое распознает рецепторы Т-клеток и направляет иммунную систему уничтожать их, сообщает "Газета.Ru".

С 2021 года препарат проходит клинические испытания на людях. Согласно словам Сергея Лукьянова, данная терапия демонстрирует серьезную положительную динамику, что подтверждено личным опытом, и в ближайшее время ожидается, что препарат появится не только на российском рынке, но и получит признание на мировом уровне.

Ранее сообщалось, что учёные США обнаружили полезное свойство лидокаина в лечении рака.

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