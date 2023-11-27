WCCFtech: в обновлении iPhone обнаружен баг с блокировкой экрана

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

В последнем обновлении iOS 17.1.1 компания Apple внесла изменения, приводящие к серьезным проблемам с функциональностью iPhone различных поколений.

Фото: Openverse by yto is licensed under CC BY 2.0.

Согласно отзывам пользователей, ошибка проявляется при попытке открыть поиск в разделе "Библиотека приложений", после чего выходить из него, удерживая палец на экране. При возвращении в этот раздел устройство перестает реагировать на любые действия, включая касания экрана и нажатия кнопок.

Проблема затрагивает разные модели iPhone, включая новые iPhone 15. Единственным способом восстановить функциональность устройства является принудительная перезагрузка, осуществляемая удерживанием кнопки питания и последовательным нажатием кнопок громкости, сообщает "Газета.Ru" за ссылкой на WCCFtech.

На данный момент Apple не предоставила официального комментария по этому вопросу и не объявила о планах выпуска нового обновления для устранения ошибки.

Рекомендуется отложить установку iOS 17.1.1 тем пользователям, которые еще не успели обновить свои устройства, до выяснения обстоятельств и устранения проблемы.

iOS 17 ВЫШЛА! Основные 17 фишек и ставить ли вообще?