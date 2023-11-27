В последнем обновлении iOS 17.1.1 компания Apple внесла изменения, приводящие к серьезным проблемам с функциональностью iPhone различных поколений.
Согласно отзывам пользователей, ошибка проявляется при попытке открыть поиск в разделе "Библиотека приложений", после чего выходить из него, удерживая палец на экране. При возвращении в этот раздел устройство перестает реагировать на любые действия, включая касания экрана и нажатия кнопок.
Проблема затрагивает разные модели iPhone, включая новые iPhone 15. Единственным способом восстановить функциональность устройства является принудительная перезагрузка, осуществляемая удерживанием кнопки питания и последовательным нажатием кнопок громкости, сообщает "Газета.Ru" за ссылкой на WCCFtech.
На данный момент Apple не предоставила официального комментария по этому вопросу и не объявила о планах выпуска нового обновления для устранения ошибки.
Рекомендуется отложить установку iOS 17.1.1 тем пользователям, которые еще не успели обновить свои устройства, до выяснения обстоятельств и устранения проблемы.
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