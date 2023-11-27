Физик Алексей Фёдоров рассказал о важности квантовых компьютеров для России

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

III Конгресс молодых учёных в Парке науки и искусства "Сириус" с 28 по 30 ноября, ключевое событие в Десятилетии науки и технологий, инициированном президентом РФ Владимиром Путиным.

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Ожидается более пяти тысяч участников, включая руководителя Российского квантового центра, директора Института физики и квантовой инженерии Университета МИСИС Алексея Фёдорова.

В 2019 году правительство разработало дорожные карты квантовых технологий, что свидетельствует о повышенном внимании и попытке объединения исследований. Алексей Федоров сообщил о достижениях, включая 16-кубитный квантовый компьютер на ионной технологии, самый мощный в стране, способный решать первые практические задачи.

"Это критически важно для развития цифровой экономики и общества", — передаёт слова физика aif.ru.

Федоров выделил также другие квантовые компьютеры — на нейтральных атомах, сверхпроводниках и фотонах. Он подчеркнул, что квантовые технологии имеют прикладное применение, особенно в решении задач обработки, передачи и защиты информации, играя важную роль в развитии цифровой экономики и общества в России.

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