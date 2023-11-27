Американские ученые выявили, что лидокаин, широко применяемый как местный анестетик, активирует внутриклеточную мобилизацию ионов кальция в клетках плоскоклеточного рака головы и шеи через рецептор горького вкуса T2R14.
Ученые из Пенсильванского университета предполагают, что лидокаин действует через рецептор T2R14, увеличивая внутриклеточную концентрацию кальция. Это приводит к деполяризации митохондрий и снижению жизнеспособности опухолевых клеток. Механизм апоптоза включает накопление поли-убиквитинированных белков, неспособных деградировать из-за большого количества, что приводит к апоптозу клеток, сообщает N+1.
Исследователи считают, что использование лидокаина в гелях или внутриопухолевых инъекциях может сделать лечение рака головы и шеи более эффективным и безопасным, минимизируя побочные эффекты.
Эффективность лидокаина особенно высока у раков, связанных с вирусом папилломы человека, которые экспрессируют больше рецептора T2R14.
В целом, данное исследование открывает новые перспективы для разработки инновационных методов лечения рака головы и шеи.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.