Учёные США обнаружили полезное свойство лидокаина в лечении рака

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые выявили, что лидокаин, широко применяемый как местный анестетик, активирует внутриклеточную мобилизацию ионов кальция в клетках плоскоклеточного рака головы и шеи через рецептор горького вкуса T2R14.

Фото: Openverse by JL Johnson // User47.com is licensed under CC BY-SA 2.0

Ученые из Пенсильванского университета предполагают, что лидокаин действует через рецептор T2R14, увеличивая внутриклеточную концентрацию кальция. Это приводит к деполяризации митохондрий и снижению жизнеспособности опухолевых клеток. Механизм апоптоза включает накопление поли-убиквитинированных белков, неспособных деградировать из-за большого количества, что приводит к апоптозу клеток, сообщает N+1.

Исследователи считают, что использование лидокаина в гелях или внутриопухолевых инъекциях может сделать лечение рака головы и шеи более эффективным и безопасным, минимизируя побочные эффекты.

Эффективность лидокаина особенно высока у раков, связанных с вирусом папилломы человека, которые экспрессируют больше рецептора T2R14.

В целом, данное исследование открывает новые перспективы для разработки инновационных методов лечения рака головы и шеи.

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