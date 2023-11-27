Ученые создали "безопасное" жидкое топливо, которое, по их утверждениям, не может случайно возгораться при хранении или транспортировке.
В исследовании, опубликованном в журнале Американского химического общества, утверждается, что для воспламенения этого топлива требуется электрический ток, что делает его сложным для зажигания обычным пламенем. Ученые изменили химическую формулу основы топлива, заменив хлор перхлоратом в разновидности ионной жидкости, сообщает "Капитал страны".
Исследователи подчеркнули необходимость дополнительных исследований эффективности в различных типах двигателей перед его коммерциализацией. Они признают, что новый способ производства топлива может быть более дорогим, но считают, что с увеличением производства стоимость снизится.
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