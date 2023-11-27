Frontiers: особые фитохимические вещества способны улучшить внимание и память

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Ученые из Университета Нортумбри (Великобритания), в составе научного коллектива, выяснили, что растительная добавка, содержащая разнообразные фотохимические вещества, такие как фенолы, полисахариды и терпены, способствует улучшению когнитивных функций. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Frontiers, сообщает Газета. Ru.

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В исследовании участвовали 128 человек в возрасте от 55 до 75 лет, у которых было замечено снижение когнитивных способностей, включая восприятие, обработку информации, пространственную ориентацию, внимание и память. Ухудшение когнитивных функций было выявлено с использованием специальных тестов.

Участников подразделили на две группы. Первая группа принимала многокомпонентную растительную добавку в течение 90 дней, содержащую фенолы (ароматические соединения), полисахариды (углеводы) и терпены (эфирные масла). Вторая группа принимала плацебо.

По окончании эксперимента все добровольцы прошли повторное тестирование для оценки когнитивных функций. Участники, принимавшие растительную добавку, показали лучшие результаты по сравнению с испытуемыми из группы плацебо. Их внимание, память, точность и скорость запоминания улучшились по сравнению с исходными показателями.

Кроме того, в первой группе наблюдалось значительное снижение количества трех видов кишечных бактерий — Anaerostipes spp, Sutterella и Blautia. Уменьшение численности этих бактерий связано с нормализацией работы пищеварительной системы.