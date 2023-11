Frontiers: особые фитохимические вещества способны улучшить внимание и память

Your browser does not support the audio element.

Ученые из Университета Нортумбри (Великобритания), в составе научного коллектива, выяснили, что растительная добавка, содержащая разнообразные фотохимические вещества, такие как фенолы, полисахариды и терпены, способствует улучшению когнитивных функций. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Frontiers, сообщает Газета. Ru.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.