Найдена редкая генетическая мутация, препятствующая ожирению

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские ученые выявили генетическую мутацию, способствующую противостоянию ожирению. Эта мутация присутствует у 4% населения.

Исследование Трентского университета в Ноттингеме выявило, что мутация гена ZFHX3 оказывает влияние на участки мозга, ответственные за регуляцию аппетита. В ходе эксперимента наблюдали за двумя группами мышей: с мутацией и без нее. Выяснилось, что мыши с мутацией употребляли пищу примерно на 12% меньше, а к одному году их вес был на 20% ниже по сравнению со своими сородичами. Кроме того, они имели более низкие уровни инсулина и лептина (гормона, регулирующего массу тела).

Ученые раскрыли механизм, позволяющий мутировавшему гену играть ключевую роль в предотвращении ожирения. Этот ген воздействовал на гипоталамус — участок мозга, ответственный за контроль аппетита, потребление пищи, а также чувства голода и жажды, включая активацию и деактивацию других генов.

Авторы исследования высказали предположение, что результаты их работы могут указывать на новые методы лечения ожирения, как сообщает издание FASEB (Федерация американских обществ экспериментальной биологии).

"Впервые мы продемонстрировали влияние этого гена на рост и энергетический баланс через мутацию, изменяющую белок, аналогичный варианту, встречающемуся с низкой частотой в человеческой популяции", — отметили авторы исследования.