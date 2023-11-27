Китайские ученые создали оружие из капли воды, которая вызвала разряд в 1200 вольт

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Китайским ученым удалось создать потенциал величиной в 1200 вольт, используя падающие капли воды. Электрическая искра, возникшая благодаря этому методу, способна производить прямую ионизацию газа при атмосферном давлении и разделять воду на водород и кислород.

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Механизм генерации электроэнергии при помощи падающих капель воды аналогичен образованию двойного электрического слоя, как в суперконденсаторах. В отличие от предыдущих исследований, которые ограничивались напряжением в районе 350 вольт, ученые из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики под руководством Го Ванлиня продемонстрировали стабильный искровой разряд с напряжением до 1200 вольт. Это приближается к теоретическому верхнему пределу.

Эксперименты проводились, капая воду с высоты 25 сантиметров на наклонную тефлоновую пластинку, с электродами из алюминия и металла. Сигнал измерялся между этими электродами и фиксировался на рапидной камере для оптимизации параметров установки.

Физики разработали комплексную модель, учитывающую динамику контакта вода-электрод на макро- и микроуровне. Они выяснили, что для достижения высокого искрового потенциала необходимы высокая скорость скольжения и большая площадь растекания капли, а толщина двойного электрического слоя должна быть минимальной при коротком времени релаксации, сообщает nplus1.

Ученые предполагают, что этот метод генерации электроэнергии может быть применен для практических и военных задач. Оптимизированная установка использовалась как импульсный источник для ионизации гелия при атмосферном давлении и электролиза воды. Физики считают, что достижение киловольтного напряжения, вызванного падающими каплями, открывает перспективы для новых гидроэлектрических и оружейных технологий.

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