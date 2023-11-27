Археологи нашли древнее средство, спасавшее шумеров от засухи

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи Британского музея и иракские специалисты обнаружили, что таинственное строение в городе шумеров Гирсу, ранее принятое за храм, является не просто мостом, а самым древним в мире.

Фото: Wikipedia by A. Forestier is licensed under Общественное достояние

Построенное четыре тысячи лет назад, сооружение оказалось инновационной системой борьбы с засухой, связанной с водным кризисом III тысячелетия до нашей эры.

Желоб с изогнутыми стенами создавал "бутылочное горлышко", увеличивая скорость воды и позволяя обеспечивать сельское хозяйство в отдаленных районах. Это открытие раскрывает последние отчаянные попытки шумеров спасти свою цивилизацию от коллапса из-за засухи.

Вот почему шумерская цивилизация слишком спорная для традиционной истории