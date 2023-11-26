Nature: вещество из молока и мяса улучшило иммунный ответ против рака

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Чикагского университета выявили, что вакценовая кислота, содержащаяся в продуктах от пасущихся животных, может улучшать иммунный ответ против рака. В исследовании, опубликованном в журнале Nature, было обнаружено, что определенные трансжиры, содержащиеся в мясных и молочных продуктах, могут перепрограммировать CD8+ Т-клетки и обеспечивать противоопухолевый эффект.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперименты на мышах с различными опухолями показали, что диета, богатая вакценовой кислотой, снижает риск роста опухолей меланомы и раковой толстой кишки. Кроме того, исследования на людях показали, что пациенты с лимфомой, имеющие более высокий уровень вакценовой кислоты в организме, более положительно реагируют на лечение, и трансжиры усиливают эффективность иммунотерапевтических препаратов по уничтожению лейкозных клеток.

Ученые предполагают, что вакценовая кислота может быть использована в качестве пищевой добавки для поддержки методов лечения рака, основанных на активации Т-клеток.

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