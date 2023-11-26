The Lancet: дроны с дефибрилляторами могут спасти жизнь при остановке сердца

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Дроны, оснащенные дефибрилляторами, достигают пациентов с подозрением на остановку сердца раньше, чем бригада скорой помощи, увеличивая шансы на выживание. Это выявлено в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Digital Health и проведенном Каролинским институтом в Швеции.

Фото: openverse.org by Tavin's Origami is licensed under CC BY 2.0.

В ходе эксперимента, проведенного с 2020 года, дроны с дефибрилляторами прибыли на место события раньше, чем скорая помощь, в 37 из 55 случаев, в среднем на три минуты и 14 секунд. Данная технология может быть ключевым фактором в спасении жизней, поскольку более быстрое предоставление дефибрилляции существенно повышает шансы на выживание при внезапной остановке сердца.





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