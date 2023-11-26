The Lancet: дроны с дефибрилляторами могут спасти жизнь при остановке сердца

Дроны, оснащенные дефибрилляторами, достигают пациентов с подозрением на остановку сердца раньше, чем бригада скорой помощи, увеличивая шансы на выживание. Это выявлено в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Digital Health и проведенном Каролинским институтом в Швеции.
В ходе эксперимента, проведенного с 2020 года, дроны с дефибрилляторами прибыли на место события раньше, чем скорая помощь, в 37 из 55 случаев, в среднем на три минуты и 14 секунд. Данная технология может быть ключевым фактором в спасении жизней, поскольку более быстрое предоставление дефибрилляции существенно повышает шансы на выживание при внезапной остановке сердца.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.