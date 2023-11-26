Ученые нашли новый фактор риска почечной недостаточности

Зарубежные ученые выявили новый фактор, способствующий увеличению риска развития почечной недостаточности. Для прогнозирования и диагностики заболеваний следует обращать внимание на уровень гемоглобина в крови.
Информацию об исследовании опубликовал журнал The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Согласно данной публикации, вероятность развития почечной недостаточности связана с уровнем гемоглобина. Высокий уровень этого показателя может привести к развитию хронического заболевания мочеполовой системы у пациента.
Хроническое заболевание почек характеризуется снижением их фильтрационной способности без возможности восстановления. В некоторых случаях такое состояние называют почечной недостаточностью.
В рамках исследования зарубежных ученых были проанализированы данные по состоянию почти 23,5 тысяч человек. В течение пяти лет специалисты отслеживали состояние волонтеров, и за это время почечная недостаточность развилась у чуть более чем у 2,5 тысяч добровольцев.
Среди факторов, способствующих заболеванию, имели весомое значение снижение скорости клубочковой фильтрации и повышенный уровень гликированного гемоглобина. Также ученые учитывали систолическое кровяное давление, возраст и другие критерии.
Ученые отмечают, что данное научное исследование расширяет возможности прогнозирования состояния пациентов. Оно также поможет в диагностике развития хронических заболеваний почек у тех людей, которые не подвергаются воздействию стандартных факторов риска.
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