Ученые сократили список продуктов, которые провоцируют рак

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые опровергли распространенное мнение о том, что потребление ультраобработанных продуктов увеличивает риск заболевания раком. Это подтверждается результатами исследования, опубликованного на страницах Mailonline.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В течение 11 лет исследователи проводили анализ пищевых привычек 267 тысяч европейцев, в основном мужчин. По результатам исследования выяснилось, что мужчины в среднем употребляли чуть более 400 граммов ультраобработанных продуктов ежедневно, в то время как женщины — около 330 граммов.

Установлено, что риск развития онкологических заболеваний у лиц, употребляющих промышленные продукты, повышается на 9 процентов. Тем не менее, интересно отметить, что не все промышленные продукты оказались вредными.

Среди тех, что считаются относительно безопасными, выделяются сухие завтраки, растительные заменители мяса и хлеб.