Ученые сократили список продуктов, которые провоцируют рак

Ученые опровергли распространенное мнение о том, что потребление ультраобработанных продуктов увеличивает риск заболевания раком. Это подтверждается результатами исследования, опубликованного на страницах Mailonline.
В течение 11 лет исследователи проводили анализ пищевых привычек 267 тысяч европейцев, в основном мужчин. По результатам исследования выяснилось, что мужчины в среднем употребляли чуть более 400 граммов ультраобработанных продуктов ежедневно, в то время как женщины — около 330 граммов.
Установлено, что риск развития онкологических заболеваний у лиц, употребляющих промышленные продукты, повышается на 9 процентов. Тем не менее, интересно отметить, что не все промышленные продукты оказались вредными.
Среди тех, что считаются относительно безопасными, выделяются сухие завтраки, растительные заменители мяса и хлеб.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.