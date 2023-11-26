ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Споры о том, были ли американцы на Луне, продолжаются уже многие десятилетия, и новые результаты исследований фотографий миссии, проведенные нейросетью Google, могут лишь усилить этот дискуссионный вопрос.

Фото: openverse by JanetR3 is licensed under CC BY 2.0

По словам представителя Сбербанка Николая Герасименко на конференции по искусственному интеллекту, американская нейросеть, проанализировав фотографии лунной миссии США, пришла к выводу, что предметы на снимках могут быть поддельными, что вызывает сомнения относительно их подлинности, сообщает РИА Новости.

Сенатор РФ Алексей Пушков, в свою очередь, отметил в своем Telegram-канале, что ряд специалистов ранее также высказывал сомнения в подлинности фотографий лунной миссии NASA, и выводы американской нейросети лишь подкрепили мнение этих экспертов по данному вопросу.