Споры о том, были ли американцы на Луне, продолжаются уже многие десятилетия, и новые результаты исследований фотографий миссии, проведенные нейросетью Google, могут лишь усилить этот дискуссионный вопрос.
По словам представителя Сбербанка Николая Герасименко на конференции по искусственному интеллекту, американская нейросеть, проанализировав фотографии лунной миссии США, пришла к выводу, что предметы на снимках могут быть поддельными, что вызывает сомнения относительно их подлинности, сообщает РИА Новости.
Сенатор РФ Алексей Пушков, в свою очередь, отметил в своем Telegram-канале, что ряд специалистов ранее также высказывал сомнения в подлинности фотографий лунной миссии NASA, и выводы американской нейросети лишь подкрепили мнение этих экспертов по данному вопросу.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.