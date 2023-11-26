Астрономы открыли самую бесхозную новую в Туманности Андромеды

Астрономы из Университета Ливерпуля имени Джона Мурса зафиксировали вспышку новой звезды, ее свечение внезапно увеличилось, а затем постепенно вернулось к исходному уровню. Эта новая звезда оказалась самой отдаленной от родительской галактики Туманности Андромеды, находясь на расстоянии 150 тысяч световых лет. Такие далекие новые звезды ранее не регистрировались.
Вспышка новой сопровождается значительным выбросом энергии и представляет собой результат аккреции в тесной двойной системе, где белый карлик притягивает вещество своего спутника до запуска термоядерной реакции, приводящей к взрыву. Изучение подобных явлений имеет важное значение для расширения наших знаний о фундаментальных астрофизических процессах, включая эволюцию звезд.
Астрономы Майкл Хили-Калеш и Дэниел Перли провели наблюдения за новой звездой AT 2023prq, обнаруженной 15 августа 2023 года с помощью Установки для поиска транзиентов имени Цвикки. Они использовали как телескоп университета, так и данные, полученные с других инструментов. Исходя из собранных данных, ученые пришли к выводу, что AT 2023prq принадлежит к классическим новым. Ее абсолютная максимальная яркость достигла -7,6, и было удивительным, что свечение уменьшилось на две единицы всего за менее чем четыре сутки. Обычно этот процесс занимает много недель, так как за увеличением яркости стоит настоящий термоядерный взрыв вещества на белом карлике.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.