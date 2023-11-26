Астрономы открыли самую бесхозную новую в Туманности Андромеды

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы из Университета Ливерпуля имени Джона Мурса зафиксировали вспышку новой звезды, ее свечение внезапно увеличилось, а затем постепенно вернулось к исходному уровню. Эта новая звезда оказалась самой отдаленной от родительской галактики Туманности Андромеды, находясь на расстоянии 150 тысяч световых лет. Такие далекие новые звезды ранее не регистрировались.

Фото: Openverse by Image Catalog is licensed under CC0 1.0

Вспышка новой сопровождается значительным выбросом энергии и представляет собой результат аккреции в тесной двойной системе, где белый карлик притягивает вещество своего спутника до запуска термоядерной реакции, приводящей к взрыву. Изучение подобных явлений имеет важное значение для расширения наших знаний о фундаментальных астрофизических процессах, включая эволюцию звезд.

Астрономы Майкл Хили-Калеш и Дэниел Перли провели наблюдения за новой звездой AT 2023prq, обнаруженной 15 августа 2023 года с помощью Установки для поиска транзиентов имени Цвикки. Они использовали как телескоп университета, так и данные, полученные с других инструментов. Исходя из собранных данных, ученые пришли к выводу, что AT 2023prq принадлежит к классическим новым. Ее абсолютная максимальная яркость достигла -7,6, и было удивительным, что свечение уменьшилось на две единицы всего за менее чем четыре сутки. Обычно этот процесс занимает много недель, так как за увеличением яркости стоит настоящий термоядерный взрыв вещества на белом карлике.