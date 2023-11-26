У чёрной дыры в центре нашей галактики нашли неизвестную, но регулярную активность

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Два мексиканских ученых, опираясь на общедоступные данные от гамма-телескопа "Ферми", выявили нечто необычное в окрестностях сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Считавшаяся спокойной, черная дыра Стрелец А* в Млечном Пути не поглощает окружающую массу вещества, и поэтому в ее области не наблюдается многочисленных выбросов. Тем не менее из нее что-то исходит, и ученые выявили потенциальный источник загадочных вспышек.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Несколько лет назад ученые заметили периодические вспышки в рентгеновском диапазоне, исходящие от черной дыры Стрелец А*. Астрофизики Густаво Магальянес-Гихон и Серхио Мендоса из Национального автономного университета Мексики решили подробно изучить это явление, проанализировав открытые данные орбитального гамма-телескопа "Ферми". За период с 22 июня по 19 декабря 2022 года ученые проанализировали 180 дней записей телескопа и представили результаты своего исследования в статье на сайте препринтов arXiv.

Анализ включал обработку и поиск закономерностей, особенно периодически проявляющихся. В результате ученые обнаружили одну из таких закономерностей: каждые 76,32 минут из окрестностей Стрелеца А* приходит гамма-сигнал с достоверностью 3 сигма. С большой вероятностью вокруг черной дыры в центре Млечного Пути вращается сгусток газа на расстоянии примерно как Меркурий от Солнца со скоростью около 30 % от скорости света.

Ученые полагают, что облако газа излучает также и в других диапазонах, и оно явно связано с ранее обнаруженными периодическими вспышками в рентгеновском диапазоне. Хотя из самой черной дыры не идет излучение, процессы в области поглощения вещества в диске аккреции протекают очень активно и сопровождаются выбросами энергии. Возможно, в будущем Стрелец А* еще проявит себя ярче, но на данный момент он лишь намекает на свою активность.