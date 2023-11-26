ИПГ имени Фёдорова: На Земле 26 ноября фиксируется умеренная магнитная буря

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В воскресенье, 26 ноября, на Земле была зафиксирована умеренная магнитная буря, как сообщил Институт прикладной геофизики имени Е.К. Фёдорова.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Пресс-служба ИПГ отметила, что магнитная буря продолжается. На данный момент степень возмущения магнитного поля составляет уровень G2 по шкале мониторинга, что соответствует "умеренной" интенсивности (G1 — "слабая", G5 — "экстремально сильная"). Это может привести к временным сбоям в энергетических системах и радионавигации.

Стоит отметить, что за последнюю неделю наблюдались несколько сильных вспышек класса М на Солнце, некоторые из которых вызвали выброс частиц в направлении Земли.