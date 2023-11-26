В воскресенье, 26 ноября, на Земле была зафиксирована умеренная магнитная буря, как сообщил Институт прикладной геофизики имени Е.К. Фёдорова.
Пресс-служба ИПГ отметила, что магнитная буря продолжается. На данный момент степень возмущения магнитного поля составляет уровень G2 по шкале мониторинга, что соответствует "умеренной" интенсивности (G1 — "слабая", G5 — "экстремально сильная"). Это может привести к временным сбоям в энергетических системах и радионавигации.
Стоит отметить, что за последнюю неделю наблюдались несколько сильных вспышек класса М на Солнце, некоторые из которых вызвали выброс частиц в направлении Земли.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.