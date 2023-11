Your browser does not support the audio element.

В воскресенье, 26 ноября, на Земле была зафиксирована умеренная магнитная буря, как сообщил Институт прикладной геофизики имени Е.К. Фёдорова.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0